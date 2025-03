Hamilton: "Ferrari, siamo lontani". Leclerc: "L'errore più grande è il mio"

In Australia è delusione Ferrari. A Melbourne gara complicata per Leclerc e Hamilton, che hanno rispettivamente chiuso in ottava e decima posizione con il trionfo di Lando Norris e il debutto da sogno del diciottenne azzurro Kimi Antonelli, arrivato quinto con la sua Mercedes. Al termine del GP ai microfoni di Sky in primis si è presentato Vasseur per commentare quanto accaduto: "Sicuramente potevamo fare meglio in termini strategici, ma è facile dirlo dopo. La mossa giusta l'ha fatta Verstappen, rientrato un giro prima di noi. Se parliamo del passo in qualifica, penso che sul giro secco siamo stati sempre più lenti della McLaren, ma meno di quanto visto in Q3. Oggi invece è stata un'altra storia, come passo eravamo sul livello della Mercedes probabilmente. Difficile portare a casa qualcosa di positivo da questa gara, in qualifica è mancato il passo ed in gara la strategia. La stagione sarà lunga, dobbiamo costruire da questa base e spingere sin dal prossimo weekend. L'aspetto positivo è che forse venerdì il passo era migliore di quanto mostrato. Il quadro adesso non è totalmente diverso da dopo i test, McLaren è davanti poi siamo vicini tra Red Bull, Mercedes e noi, Il GP è dipeso anche dalla strategia, abbiamo avuto un buon passo ad inizio weekend".