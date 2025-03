Eddie Jordan è morto, lutto nel mondo della F1: lanciò Schumacher nel 1991

LONDRA (Inghilterra) - Lutto nel mondo dei motori. Si è spento a 76 anni, dopo aver lottato contro un tumore alla prostata, Eddie Jordan, imprenditore irlandese che aveva fondato la propria scuderia portandola in Formula Uno nel 1991. In 15 stagioni sono arrivate 4 vittorie, col 1999 come anno di grazia concluso al terzo posto fra i Costruttori dopo aver lottato anche per il titolo piloti con Heinz Harald Frentzen. Sulle monoposto della Jordan Grand Prix ha fatto il suo debutto in F1 nel Gp del Belgio del 1991 Michael Schumacher, ma dalla scuderia irlandese sono passati anche piloti come Damon Hill (sua la prima vittoria del team in Belgio nel 1998), Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, Rubens Barrichello ed Eddie Irvine. Poi il lento declino fino all'uscita di scena con la vendita del team avvenuta nel 2005. Jordan è comunque rimasto nel mondo dei motori come commentatore tv, prima per la BBC e poi per Channel 4.