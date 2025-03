Hamilton, ruggito Ferrari! Lewis davanti a tutti, è Pole in Cina  

SHANGHAI (Cina) - La Formula1 torna subito in scena a Shanghai co il primo weekend sprint. Infatti questa mattina subito in pista per le qualifiche della gara sprint in scena domani (ore 4:00 italiane) e a firmare il miglior tempo è stato Lewis Hamilton! Il 7 volte campione del mondo ha firmato un giro strepitoso in 1:30.849 (record della pista) grazie ad un formidabile primo settore, alle spalle di Lewis un grande Max Verstappen che all'ultimo giro si mette in seconda posizione a soli 18 millesimi facendo scalare Leclerc in seconda fila (4°) dietro ad Oscar Piastri. Delude Lando Norris (6°) che paga un brutto errore nel suo giro lanciato chiudendo davanti a Andrea Kimi Antonelli.