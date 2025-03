Hamilton fantastico: conquista la Sprint in Cina, primo trionfo Ferrari!

Lewis Hamilton ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina di Formula 1 , ottenendo la sua prima vittoria con la Ferrari , dopo essere entrato all'inizio dell'anno nella scuderia di Maranello. E' anche la prima vittoria della Ferrari in una gara Sprint. Dietro al britannico, l'australiano Oscar Piastri su McLaren e il detentore del titolo, l'olandese Max Verstappen (Red Bull). Il pilota britannico George Russell su Mercedes e il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completano la top five di questa gara. Settimo l'italiano Andrea Kimi Antonelli, su Mercedes. Hamilton, che partiva in pole position, riscatta così il deludente decimo posto ottenuto nel Gp di Australia nella prima gara stagionale.

Trionfo Hamilton, la gara

Al semaforo verde, Hamilton riesce a conservare la prima posizione davanti a Verstappen e a Piastri. Parte male Leclerc, che cede la quarta piazza a Russell. Hamilton detta il ritmo e per tre giri mantiene un vantaggio superiore ad un secondo, impedendo a Verstappen di utilizzare il DRS per tentare un attacco. La Ferrari dell'inglese continua a girare sul piede di 1'36''3 e guadagna decimi preziosi sugli inseguitori fino all'ottavo giro, quando la Red Bull e la McLaren decollano. Il decimo giro, con metà gara in archivio, consente alla rossa di allungare nuovamente e il vantaggio di Hamilton supera di nuovo il secondo. Hamilton, con un margine superiore a 6", passeggia verso la bandiera a scacchi: vittoria e prima gioia in rosso per l'inglese.