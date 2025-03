McLaren risponde alla Ferrari in Cina: pole Piastri, Hamilton 5°, Leclerc 6°!

SHANGHAI (CINA) - Oscar Piastri con la McLaren partirà dalla pole position nel Gran Premio di Shanghai ( Cina) , seconda gara del Mondiale 2025 di Formula 1. Per l'australiano si tratta della prima pole in carriera. In prima fila, al suo fianco, ci sarà la Mercedes di George Russell . Seconda fila per Lando Norris su McLaren e Max Verstappen , con la Red Bull mentre la terza fila sarà tutta Rossa con le Ferrari di Lewis Hamilton , quinto tempo, e Charles Leclerc . Ottavo in griglia di partenza Kimi Antonelli su Mercedes . Completano le prime dieci posizioni Yuki Tsunoda (Racing Bulls) e Alexander Albon (Williams).

La felicità di Piastri dopo la Pole Position in Cina

Prima volta in pole, dunque, per Oscar Piastri: "Sono contento per la pole position anche se ho fatto dei giri un po' pasticciati e sono carico per la gara - commenta il pilota australiano -. È un circuito molto divertente con il nuovo asfalto che ha tantissima aderenza. Non mi sentivo al 100%, ma la macchina ha preso vita nel Q3. In gara cercherò di restare davanti per avere più aria pulita possibile, la Sprint mi ha insegnato molto in questo senso". "Solo" terza piazza per il compagno di scuderia Lando Norris: "Sono sempre deluso quando non sono in pole position. La macchina non è facile da guidare, ma oggi ho commesso io qualche errore. Vedremo di migliorarci nella gara di domani".