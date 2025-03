Clamoroso in F1: Verstappen ha un nuovo compagno di squadra, la decisione Red Bull

"Dopo un difficile periodo di apertura della stagione per Liam Lawson, la Oracle Red Bull Racing ha preso la decisione che dal GP del Giappone 2025, Yuki Tsunoda guiderà per Oracle Red Bull Racing e Liam guiderà per Visa Cash App Racing Bulls. Red Bull è nella posizione unica di avere quattro posti sulla griglia di partenza della Formula Uno, tra Oracle Red Bull Racing e Visa Cash App Racing Bulls. E come tale, il Team ha preso la decisione di esercitare una rotazione dei piloti, che vedrà Yuki affiancare l'attuale e quattro volte campione del mondo, Max Verstappen". E' quanto si legge in una nota della Red Bull in vista del Gran Premio del Giappone.