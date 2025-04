Ferrari, un'altra delusione. E Leclerc punta il dito

Bottino pieno e bicchieri mezzi vuoti. Si potrebbe definire così la domenica del Gran Premio del Giappone, terza tappa di quella che si prospetta una lunga stagione, e non solo per i suoi 24 appuntamenti totali. Lunga, perché con l’epilogo visto nella domenica mattina italiana, c’è la sensazione che la sfida mondiale non sia più solo un affare racchiuso tra i confini di Woking. Verstappen firma il successo nel tracciato