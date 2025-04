Sainz, oltre il danno la beffa: multato dopo il Gp di Suzuka per un motivo insolito

Gp del Giappone da dimenticare per Carlos Sainz. Dopo la penalità in qualifica, l'ex ferrarista ora in forza alla Williams è stato multato per aver mancato la cerimonia dell'inno nazionale in griglia prima del via della gara: una presenza obbligatoria nel protocollo della Formula 1, e così la svista dello spagnolo, convocato dopo la corsa, è stata punita con una sanzione da 20mila euro.