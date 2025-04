La tavola è apparecchiata: Barilla diventa Official Pasta Partner della Formula 1 © .

Una comune eredità di qualità

Nella Formula 1® il successo è una questione di precisione. Ogni dettaglio conta e l'eccellenza deriva dal perfetto equilibrio tra potenza, resistenza e strategia. Ma soprattutto richiede un impegno senza compromessi per la qualità. La stessa dedizione caratterizza Barilla. Dagli uffici agli stabilimenti di produzione, ogni fase del processo è guidata dalla ricerca incessante delle migliori materie prime, dalla conservazione dei sapori autentici e dal continuo miglioramento per offrire i prodotti migliori. Un'auto da F1 velocissima e un delizioso piatto di pasta: cosa hanno in comune?” – Paolo Barilla, vicepresidente del Gruppo Barilla ed ex pilota di F1 dichiara – “All'inizio può non essere ovvio, ma dietro a entrambi, e allo sforzo che serve per realizzarli, ci sono professionisti qualificati, appassionati e determinati, spinti dal desiderio di continuare a migliorare. La nostra più grande soddisfazione è poter offrire a tutti gli uomini e le donne della F1, dopo un'intensa competizione, un meritato piatto di pasta.”

Da fan a famiglia

Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Barilla nella famiglia di Formula 1, una collaborazione che profuma di passione e tradizione. Due storie che condividono gli stessi valori di eccellenza, autenticità e il piacere di vivere insieme momenti straordinari. Non vediamo l’ora di iniziare questa incredibile avventura con il nostro nuovo partner, certi che aggiungerà un gusto elevato alle emozioni della F1”. In qualità di partner ufficiale, Barilla avrà una forte presenza sia in pista che fuori. I fan potranno gustare i Barilla Pasta Bar nel prestigioso Paddock Club di Formula 1 e nel Paddock. Ci saranno anche segnaletica a bordo pista, attivazioni digitali e promozioni per i consumatori che raggiungeranno milioni di spettatori in tutto il mondo.

Ilaria Lodigiani, Barilla Chief Category & Marketing Officer, esprime entusiasmo per la partnership: "Nei prossimi anni, non vediamo l'ora di accogliere al tavolo tutti gli appassionati di F1 ogni fine settimana di gara, per far loro vivere l'emozione delle corse e il comfort di un ottimo pasto. Questa partnership è un invito a celebrare insieme i momenti che contano, perché crediamo che condividere un pasto abbia il potere di trasformare gli sconosciuti in una famiglia. In pista, a casa o a tavola, Barilla e Formula 1® uniscono le persone al di là dello sport e della cucina”.

A tutti i fan della F1®, alle famiglie e agli amanti del cibo: Benvenuti. La tavola è apparecchiata, la gara sta per iniziare e tutti sono i benvenuti.