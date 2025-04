Ferrari, Leclerc e Hamilton fuori dal podio in Bahrein. Ma Russell è sotto investigazione

Bahrein, la gara

Piastri difende bene la prima posizione mentre Leclerc paga la scelta della gomma gialla venendo superato da Russell e Norris (ma sanzionato 5" per essersi mal schierato in griglia) mentre Hamilton difende il suo 9° posto in griglia dietro a Verstappen. All'11° giro Norris rientra a cambiare le gomme scontando la penalità Al 25° giro Piastri comodamente davanti a Russell ma le Ferrari sono vive: Leclerc si prende di forza il 3° posto su Norris e Hamilton sale al 6° passando Antonelli ed Ocon. Al 32° giro esce la Safety-Car per detriti in pista andando a rovinare la rimonta di Leclerc che rimane 3° ma con gomma bianca ma Hamilton lo salva! Infatti alla ripartenza il britannico della Ferrari riesce a passare Norris nella battaglia con Leclerc, Norris per riprendere la posizione passa Lewis uscendo dalla pista ed è costretto a ridare la posizione facendo respirare il monegasco. Norris concede la posizione ma in due curve ripassa Lewis rimettendo a caccia di Charles. La gara vive tutta sul duello per il 2° posto perché Russell inizia a faticare, Leclerc si mette in scia con Norris un po' attardato dopo un brutto errore alla prima curva. Il britannico della McLaren però ci mette poco a recuperare il gap e al 52° giro piega la stoica resistenza del ferrarista. Norris riceve bandiera bianco-nera per track limits ma prosegue la sua rimonta sena, però, prendere la seconda posizione a danni di Russell che verrà investigato dopo la gara per apertura improvvisa del DRS mentre era solo.

Bahrain Gp, la Top 10:

1) O.Piastri (McLaren)

2) G.Russell (Mercedes)

3) L.Norris (McLaren)

4) C.Leclerc (Ferrari)

5) L.Hamilton (Ferrari)

6)M.Verstappen (Red Bull)

7) P.Gasly (Alpine)

8) E.Ocon (Haas)

9) Y.Tsunoda (Red Bull)

10) O.Bearman (Haas)