Paura in Arabia Saudita, Sainz una furia contro Hamilton: “C***o la Ferrari!”

La solita McLaren dominante, un Max Verstappen sempre in palla nonostante le voci di mercato e le Ferrari che provano a dire la loro ma sembrano ancora lontane dalle monoposto color papaya. Eccola qui la fotografia della prima giornata in pista sul circuito cittadino sul lungomare di Gedda in vista del Gran Premio di Formula 1 dell'Arabia Saudita . A strappare il miglior tempo nelle seconde libere by night è Lando Norris con un bel 1'28''267 per mettersi dietro di quasi due decimi il compagno di scuderia Oscar Piastri seguito da un ottimo olandese volante su Red Bull. Quarta, a quasi cinque decimi da Norris , c'è la Rossa di Charles Leclerc mentre chiude nelle retrovie un opaco Lewis Hamilton con un anonimo tredicesimo tempo. In ritardo anche le Mercedes con George Russell solo settimo e Kimi Antonelli subito fuori dalla top ten. Diverso lo scenario delle prime libere dove c'è da segnalare l'exploit di Pierre Gasly (Alpine) con il miglior tempo di 1: 29.239, mentre la Ferrari ottiene il terzo e l'ottavo crono con Leclerc ed Hamilton .

Furia Sainz: "C**o, la Ferrari"

Spavento invece per l'ex di Maranello Carlos Sainz , ora alla Williams, che si è infuriato via radio proprio contro la sua ex squadra per via del comportamento tenuto da Hamilton, che si trovava davanti a lui sul tracciato in un giro lento. Lo spagnolo stava completando un giro cronometrato quando improvvisamente - nel velocissimo tratto delle curve 7-8-9-10, composto da una serie di rapidissimi cambi di direzione destra-sinistra - si è trovato poco fuori dalla traiettoria una vettura che procedeva lentamente. Sainz si è spaventato e ha immediatamente alzato il piede dall'acceleratore, abortendo il suo giro. Poi si è sfogato via radio arrabbiandosi contro chi si era messo a rallentare in quella posizione a suo dire pericolosa, cioè proprio la Rossa numero 44. "C**o, la Ferrari. Mamma mia, era troppo pericoloso. Non può lasciarmi passare lì. Per favore, qualcuno dica alla Ferrari di non far passare i piloti lì. È veramente pericoloso!", ha commentato Sainz via radio. Dall'on-board camera della Williams si vede come Sainz scorga solo all'ultimo momento la vettura di Hamilton e abbia un sussulto temendo di poterla colpire.