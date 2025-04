Verstappen super pole nel Gp dell'Arabia! Ferrari, la posizione di Leclerc-Hamilton

JEDDAH (Arabia Saudita) - Max Verstappen firma la seconda pole position stagionale beffando Oscar Piastri nelle qualifiche del gran premio dell'Arabia Saudita. Charles Leclerc, come sempre, fa il possibile portando la sua Ferrari in seconda fila mentre sempre grandi difficoltà per Lewis Hamilton.Tutti i big entrano in Q3 con Hamilton come ultimo qualificato per 7 millesimi su Albon. Subito colpo di scena perché Piasti piazza il tempo con 1:25.560 e successivamente Norris finisce a muro nel primo settore (curva 4) compromettendo la sua qualifica! Rush finale che vede l'australiano della McLaren firmare il miglior tempo davanti a Russell ma Verstappen, e la Red Bull, si giocano l'asso: il campione del mondo è stellare ed aiutato dalla scia del compagno Tsunoda chiude con 1:27.294 battendo di 10 millesimi Piastri e firmando il giro record. Leclerc 4° a 3 decimi mentre Hamilton 7° dietro anche alla Williams di Sainz.