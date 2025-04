Super Verstappen e tensione McLaren. Ferrari? Solo Leclerc, ma infelice...

Le parole di Vasseur

Anche Fred Vasseur esprime tutta la sua delusione. "Non siamo qui per essere a tre decimi della pole: ho la sensazione che non siamo riusciti a mettere tutto insieme in questo weekend ed è frustrante perdere tre decimi tutti nella prima curva" dice il team principal mettendo il dito nella piaga della SF-25: la mancanza di grip nei tratti lenti e quando la macchina deve ruotare su sé stessa. Vasseur punta comunque le sue fiche sulla gara. "In genere la domenica andiamo meglio e qui si può superare, quindi è ancora tutto aperto". Però non nasconde il problema Hamilton. "In Bahrain aveva un buon passo e ha sbagliato l’ultimo giro del Q3, in questo fine settimana invece ha faticato sin da subito. Non è questione di adattamento, ma di bilanciamento. In Cina l’ha trovato, nelle ultime gare no. E in un circuito come questo, in mezzo alle barriere, quando non hai fiducia nella macchina diventa tutto più complicato. Vedremo in gara. La scorsa settimana ha fatto una bella rimonta e sono sicuro che farà un bel lavoro anche qui".