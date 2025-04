Settimana di riflessione e si riparte. Il Circus della F1 torna in scena, dopo la tripletta Giappone-Bahrain-Arabia Saudita. Necessità di tirare il fiato per scuderie e team, in un Mondiale in cui il pallino del gioco è in mano alla McLaren. La scuderia di Woking comanda la classifica costruttori con 188 punti, 77 in più della Mercedes prima inseguitrice,