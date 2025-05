Antonelli e Yamal, due “Incoscienti giovani”: quando il talento corre più veloce dell’età

C’è un momento, nella traiettoria di un campione, in cui la giovinezza smette di essere un’etichetta e diventa un manifesto. Un momento in cui l’età non è più un limite, ma un grido di rivolta contro chi crede che serva il tempo per meritarsi il palcoscenico. Kimi Antonelli e Lamine Yamal stanno urlando forte. E il mondo li ascolta. Uno ha appena 18 anni ed è al debutto in Formula 1. L’altro ne ha 17 e da due stagioni incanta in Spagna (e non solo) con la leggerezza di chi sembra giocare a calcio per strada. Bologna e Barcellona. Motori e pallone. Due mondi distanti, due talenti vicinissimi per spirito e audacia.

Antonelli-Yamal, il destino del talento

Andrea Kimi Antonelli, classe 2006, ha frantumato le aspettative a Miami: ha soffiato la pole position della Sprint all’australiano Piastri, uno che sembrava imbattibile, con un ultimo giro che ha fatto trattenere il fiato all’intero paddock. Il ragazzino che ha preso il posto di Lewis Hamilton in Mercedes ha superato Verstappen, le Ferrari, le McLaren, Russell. Ha superato, soprattutto, il muro invisibile del “troppo giovane”. Non c’è nulla di casuale nel suo talento: solo velocità, pulizia, coraggio. Dall’altra parte c’è Lamine Yamal, classe 2007, l’attaccante del Barcellona che gioca come se avesse trent’anni di partite nelle gambe, e invece ne ha appena diciassette. Già protagonista assoluto con la Spagna a Euro 2024, dove ha contribuito al titolo da titolare fisso, gioca sulle ali della fantasia con la serietà di un veterano.

Ma lo fa con il sorriso sfrontato di chi sa di essere speciale. È l’arte del dribbling trasformata in poesia adolescenziale. Achille Lauro cantava a Sanremo 2025 di “Incoscienti Giovani”, e forse non sapeva che avrebbe finito per descrivere loro. Kimi e Lamine non sono incoscienti nel senso comune del termine, ma nel modo più poetico e potente possibile: sono liberi dalle paure, liberi dal peso delle aspettative, liberi abbastanza da riscrivere il copione. Ci sono generazioni che crescono aspettando il loro turno. E poi ci sono quelli come Kimi Antonelli e Lamine Yamal, che il turno se lo prendono. Senza bussare. Entrano in scena con l’eleganza dell’evidenza, con la forza silenziosa di chi è nato per stare lì. Non c’è presunzione nei loro gesti, solo destino. Un'auto e un pallone. Due strumenti, stessa musica. Perché alla fine il talento, quello vero, non chiede permesso. Accelera. Punta l'uomo. Sorpassa. Segna. E ride. Come fanno i giovani che non hanno tempo da perdere.