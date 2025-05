Leclerc, Ferrari sprint tragicomica: a muro durante il giro di ricognizione!

- Sotto l'acquazzone di Miami c'è subito un colpo di scena prima ancora dell'avvio della gara sprint conche va a muro nel giro di formazione ed è costretto al ritiro! Il pilota della Ferrari, inspiegabilmente in pista con gomme intermedie (si è lamemtato via radio), perde il controllo della sua vettura causa aquaplaning sbattendo con l'anteriore destra sul muro danneggiando ala e sospensione. Danno troppo importante per predere il via alla gara e quindi casella numero 6 della griglia vuota: "Moltisisme ragioni ma dietro al volante c'ero io ed è un peccato. Ho perso il controllo sul rettilineo e la macchina non rispondeva più" le sue parole. La Safety car fa ben 2 giri perché non piove più ma si alza molta acqua e quindi scarsa visibilità, il tutto con Verstappen che si gira ma riesce a rientrare in gruppo. La direzione gara decide di sospendere la procedura di partenza.