Verstappen pazzesco a Miami: pole con record! Male le Ferrari, ottimo Antonelli

MIAMI (Stati Uniti) - Dopo la rocambolesca gara sprint si torna subito in pista per le qualifiche del gran premio di Miami che hanno visto il neo-papaà Max Verstappen firmare la pole-position con record della pista! Lando Norris commette un brutto errore e si deve accontentare della seconda piazza con soli 2 millessimi su Andrea Kimi Antonelli . Male le Ferrari .

Miami, le qualifiche

Colpo di scena nel Q2 perché dopo il 3° posto nella sprint Lewis Hamilton non è riuscito ad entrare nella Top 10 causa un brutto errore nell'ultimo giro che lo costringerà a partire 12°, dentro invece Leclerc con la macchina sistemata dopo l'incidente della mattina. Via al Q3 ed è Verstappen contro i "Papaya" con il campione del mondo che al primo gito lanciato si mette davanti con 1:26.492 per 3 millesimi su Norris, Leclerc invece ha abortito il suo primo tentativo rientrando ai box dopo un errore. Ultimo tentativo con Max che sforna un clamoroso 1:26.204 (record della pista), Norris beffato per 65 millesimi 2° mentre 3° si piazza un fantastico Kimi Antonelli! Per Charles Leclerc un desolante 8° posto a 5 decimi dall'olandese.

Miami, la Top 10 delle qualifiche

1) M.Verstappen (Red Bull) - 1:26.205

2) L.Norris (McLaren) +0.065

3) A.Antonelli (Mercedes) +0.067

4) O.Piastri (McLaren) +0.171

5) G.Russell (Mercedes) +0.181

6) C.Sainz (Williams) +0.365

7) A.Albon (Williams) +0.478

8) C.Leclerc (Ferrari) +0.550

9) E.Ocon (Haas) +0.620

10) Y.Tsunoda (Red Bull) +0.739