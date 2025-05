Hamilton-Ferrari, bufera radio: "Volete che faccio passare anche Sainz?". E anche Leclerc furioso

MIAMI (Stati Uniti ) - Domenica da dimenticare in casa Ferrari in quel di Miami, Charles Leclerc 7° e Lewis Hamilton 8° in un gara dove hanno rubato la scena i team radio stizziti dei due piloti. La scintilla che innesca la discussione è la strategia Ferrari quando Hamilton esce con gomma media per andare all'attacco di Kimi Antonelli (6°) e qui nasce il diverbio con il suo ingegnere di pista Riccardo Adami . Infatti Lewis è alle spalle di Leclerc che è su un'altra strategia (gomma dura) e chiede subito la posizione per sfruttare nell'immediato la miglior prestazione delle gomme gialle, ma lo "swap" non arriva ed il 7 volte campione del mondo, dopo 3 giri dietro il compagno, sbotta.

Hamilton: "Prendetevi un tè..."

Ecco il duro scambio via radio tra Lewis e Adami:

Hamilton: “Volete che io stia qui tutta la gara?”

Adami: “Rimani in zona DRS con Leclerc”

Hamilton: “Dirò solamente una cosa, questo non è un bel lavoro di squadra - dopo 2 giri - In Cina abbiamo invertito le macchine...Prendetevi un tè mentre ci pensate!”.

Il turno di Leclerc e la risposta di Lewis

Fatto lo scambio di posizioni Hamilton non ha più la gomma calda e il guadagno su Antonelli c'è ma lento, in tutto questo Leclerc è rimasto in scia all britannico e la sua gomma dura è più performante e quindi: “Dite a Lewis di andare più veloce, ora sono io in aria sporca, non sapevo che Sainz fosse così vicino!" seguito da: "Sto surriscaldando le gomme!”. La Ferrari decide nuovamente di scambiare le posizioni tra i suoi piloti con Hamilton sarcastico: "Volete che lasci passare anche Sainz?"