Antonelli, Kimi distratto dal Bologna: Coppa Italia e palla nel box, "Ho sbagliato ma so che fare"

Un anno fa, al GP dell'Emilia-Romagna il Bologna aveva consegnato un premio, con Joshua Zirkzee a omaggiare il connazionale Max Verstappen per la pole. Questa volta, la folta delegazione rossoblù - capeggiata dal tecnico Vincenzo Italiano , e dal re di coppe Dan Ndoye che indossava una vistosa t-shirt dedicata a "2 Fast 2 Furious" - ha portato la Coppa Italia. Tuttavia non ha portato bene al tifoso illustre Andrea Kimi Antonelli , salutato nel pomeriggio prima delle FP2 dalla squadra: «Antonelli è un orgoglio per la città» ha detto il capitano Lorenzo De Silvestri .

Kimi: "Ho commesso un errore"

L'attesissimo padrone di casa, nato a poche decine di chilometri da Imola, ha vissuto una giornata agli antipodi rispetto al precedente venerdì in pista: a Miami, il bolognese aveva siglato la pole per la Sprint, ieri si è fermato alla posizione che corrisponde ai suoi anni, 18. Quasi a voler ricordare che si tratta di un rookie. «Ho commesso un errore sul giro secco - ha ammesso Kimi -. Al primo colpo con le soft ho sbagliato e non sono riuscito a raffreddare le gomme. Così, quando ho cercato il secondo tentativo, non c'erano più. Erano troppo calde e non avevo grip. E poi il traffico… Ma sappiamo cosa migliorare». In pista con un casco speciale con omaggi all'Italia e ad Ayrton Senna - ricordato anche da un altro rookie, il brasiliano Gabriel Bortoleto - nei box e nell'hospitality Antonelli non ha trovato Toto Wolff, negli Stati Uniti per la laurea del figlio.