"Schumacher riferimento": Stella, l'ex Ferrari guida il dominio McLaren: "Quel Mondiale..."

IMOLA. «Nel complesso non è andata male». «Stiamo capendo la nostra vettura, cerchiamo di renderla adatta a ulteriori tipologie di condizioni». A sentire Oscar Piastri e il team principal Andrea Stella, la McLaren sembra il regno dell'understatement. L'1-2 Piastri-Norris che caratterizza il Mondiale si è infatti ripetuto in entrambe le sessioni di libere, e ancora più che sul giro secco le vetture papaya sembrano imprendibili sul passo, eppure l'asticella è posta molto in alto. E Imola ha permesso a Stella di ricordarlo, rimembrando il passato ferrarista: «Qui facemmo un test con Michael Schumacher e Rubens Barrichello, confrontando le vetture del 2003 e del 2004, e la nuova palesò un salto di qualità impressionante. Infatti vincemmo dodici dei primi tredici GP. Ora non siamo a quel livello, ma quel Mondiale lo prendo come riferimento».