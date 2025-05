Ferrari eliminate in Q2 a Imola, Leclerc furioso. La frase al team radio e il gesto

Clamorosa eliminazione delle Ferrari nelle Q2 del Gran Premio di Imola. Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiudono con l'undicesimo ed il dodicesimo tempo e non hanno potuto gareggiare per la pole position. Furioso il pilota monegasco che, una volta rientrato nei box, ha espresso tutto il suo disappunto urlando al team radio per tre volte "My God", e lanciando quasi il volante al momento dell'uscita dalla monoposto. La pole position è stata conquistata da Oscar Piastri: il pilota della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di George Russell. A seguire l'altra McLaren di Lando Norris, l'Aston Martin di Fernando Alonso e la Williams di Carlos Sainz. Soltanto 13° Antonelli.