Leclerc, che beffa! Norris gli soffia la pole a Montecarlo

MONTECARLO - Lando Norris beffa sulla bandiera scacchi Charles Leclerc prendendosi la pole position del gran premio di Montecarlo. Terzo Oscar Piastri che partirà davanti a Lewis Hamilton. Inizio qualifiche drammatiche per la Mercedes: Antonelli (15° e quindi sicuro dell'accesso in Q2) va a muro mentre problemi tecnici ad inizio Q2 per Russell costretto al ritiro. Non accedono al Q3 Tsunoda e Sainz mentre Norris firma il miglior tempo. I "Papaya" si mettono 1-2 ad inizio Q3 con Norris davanti a Piastri per 15 millesimi con Leclerc 3°, ultimo tentativo con Leclerc che fa impazzire i suoi tifosi prendendosi la prima posizione ma proprio al fotofinish arriva Lando Norris con il record della pista in 1:09.974 beffando il monegasco. Buona seconda fila per Lewis Hamilton (4°) davanti a Max Verstappen.