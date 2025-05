Leclerc secondo a Monaco, vince Norris. Hamilton e Verstappen fuori dal podio

La gioia di Norris dopo il trionfo a Monaco

Grande felicità, invece, per il vincitore Lando Norris: "Sensazione fantastica, è una gara lunga ed estenuante, ma anche divertente. Abbiamo spinto per gran parte della gara, nell'ultima parte ho avuto un po' di nervi con Charles che mi era addosso. Questa vittoria la sognavo da bambino, sono riuscito a realizzare un sogno. Verso la fine è stata la parte peggiore con Max davanti che mi rallentava, ho dovuto gestire parecchio per spingere quando necessario. Sono molto contento, sicuramente passerò una notte meravigliosa". Il britannico si porta così a -3 dal compagno di scuderia Oscar Piastri, terzo al traguardo finale: "Sono molto contento di questo terzo posto, anche se la vittoria sarebbe stata meglio. È stato un weekend complicato e 'pasticciato' dall'inizio alla fine. Qui quando sei terzo in qualifica, arrivi così, è un bel bottino di punti da mettere in classifica, terzo a Monaco non è male. Abbiamo alcune cose su cui lavorare, proveremo a reagire la settima prossima. Complimenti a Lando e Charles".