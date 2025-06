Hamilton vota Vasseur: "Qui per lui e per vincere. Non ho dubbi"

Rinfrancato. Sarà stata la visita dei giorni scorsi al celebre numero 10 di Downing Street a Londra, dove il primo ministro britannico Keir Starmer l’ha accolto con alcuni bambini della sua fondazione Mission 44 per parlare di inclusione e combattere la dispersione scolastica («un privilegio essere ascoltato su questi argomenti: la scuola con me ha fallito, non deve succedere» le sue parole). Sarà l’aria di Montreal, ovvero la pista forse