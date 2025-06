Leclerc a muro in Canada. E Vasseur tuona: "Ferrari, il problema non sono io"

Dopo l'incidente delle fp1, il monegasco non è sceso in pista nella seconda sessione di libere. Il telaio della sua vettura era infatti molto danneggiato, e da regolamento non poteva essere sostituito sul momento. Lo ha spiegato anche Frederic Vasseur , team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport: "Charles non potrà disputare le FP2 per regolamento. Dovremo sostituire il telaio, che non può essere cambiato nella stessa giornata. Peccato, perché nei primi giri aveva un ottimo passo". Dopo Leclerc, anche Vasseur lancia dei segnali positivi in vista della gara, dove il ferrarista cercherà di confermare il ritmo che aveva prima dell'incidente.

Il team principal ha parlato anche del suo futuro nella scuderia di Maranello: "Sono super calmo, onestamente il problema non sono io, sono abbastanza esperto e abbastanza vecchio per prendere le mie decisioni. Quando sono venuto in Ferrari, ero perfettamente consapevole che la situazione sarebbe stata questa e che la mia era la posizione più esposta, è così per tutti i team principal. Questo non è un problema per me, lo è quando si parla di persone del team, è lì che comincio ad arrabbiarmi - sottolinea Vasseur -. Il mio contratto scade a fine stagione, ma avremo tempo per discutere e prendere una decisione nei tempi giusti".

Nelle fp2 prive di Leclerc, il più veloce è stato George Russell in sella alla Mercedes. Alle spalle del britannico il connazionale Lando Norris (McLaren) e l'altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Sesto il leader del mondiale Oscar Piastri (McLaren). Nono Max Verstappen (Red Bull), che aveva chiuso in testa la prima sessione e in questa ha comunque mostrato un buon passo gara. Oggi alle 18:30 italiane le fp3 e alle 22 le qualifiche della Formula 1.