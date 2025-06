Kimi Antonelli, dopo il podio la maturità: promosso! Com'è andato l'esame

"Sto un po' indietro..."

La vigilia della prima prova l'ha trascorsa in compagnia degli amici, ripassando, ma anche festeggiando la vittoria del Virtus Bologna. Il tutto accompagnato dalle note della celebre canzone di Antonello Venditti 'Notte prima degli esami'. Più fiducioso per la seconda prova, dedicata all’inglese, mentre qualche incertezza sul colloquio orale: "Sono un po’ indietro con il programma, ma mi sto facendo aiutare dai miei amici. Sto cercando di prepararmi il meglio possibile, facendo tutti i collegamenti tra le varie materie". Conclusa la maturità, Antonelli, con il diploma in tasca, si appresta quindi a concentrarsi per il prossimo evento di F1, previsto per il 29 giugno in Austria.