"Silverstone è molto più di un circuito per me", Hamilton e il sogno Ferrari

Quello di Silverstone non potrà mai essere un Gran Premio come tutti gli altri. E correrlo quest'anno da pilota Ferrari lo renderà ancora più speciale. Lewis Hamilton torna a casa, su una pista storica per il circus e dove il sette volte campione del mondo ha vinto già nove volte in carriera, l'ultima l'anno scorso in Mercedes. "Silverstone è da sempre molto più di un circuito per me - confessa - Qui ho vissuto alcuni dei momenti più indimenticabili della mia carriera, con il pubblico sempre al mio fianco. Arrivare qui per la prima volta con la tuta Ferrari è qualcosa di davvero speciale. Ho scritto tante pagine bellissime della mia storia su questa pista, e per me adesso è molto importante scrivere questo capitolo insieme a Ferrari. Sono orgoglioso di vestirmi di rosso qui, e non vedo l'ora di provare di nuovo quell'energia incredibile che solo il pubblico di Silverstone sa dare".