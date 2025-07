Hamilton emoziona ma a Silverstone la Ferrari non va: dominio McLaren e Sauber sul podio

Lewis Hamilton non riesce ad ottenere il podio a Silverstone e chiude in quarta posizione: male Leclerc solo 14° che ha pagato caro la scelta di montare le slick partendo dalla pit-lane. Il Gp della Gran Bretagna viene dominato dalle McLaren che possono festeggiare con Norris e Piastri . Terzo posto conquistato dalla Sauber di Hulkenberg (primo podio in carriera). Quinta piazza per il poleman Max Verstappen , in difficoltà con la sua Red Bull. Completano la top ten Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams) e George Russell (Mercedes).

Ottava vittoria per Norris

E' doppietta McLaren a Silverstone: ottava vittoria per Norris, la quarta stagionale dopo Melbourne, Montecarlo e Spielberg e la prima assoluta davanti al suo pubblico. Oltre al disastro Ferrari c'è stato anche il flop della Mercedes: George Russell termina decimo, mentre Andrea Kimi Antonelli esce di scena. La gara é stata pesantemente condizionata dagli scrosci di pioggia e dai frequenti ingressi della safety car: verso metà gara, Oscar Piastri, in quel momento primo, é stato penalizzato di 10" per una irregolarità commessa al momento dell'uscita di pista dell'ultima safety car. Piastri è stato in testa per buona parte del GP, ma al 44° giro si é fermato al box per scontare la penalità, costata la vittoria all'australiano, giunto secondo a quasi sette secondi da Norris.