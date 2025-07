Horner licenziato, la Red Bull lo fa fuori dopo 20 anni: al suo posto l'ex Ferrari

Horner saluta. Chi prende il suo posto?

Terremoto in casa Red Bull. Christian Horner, Ceo e team principal della squadra, "lascerà la scuderia con effetto immediato", si legge in una nota. Il suo posto verrà preso dal team principal della Racing Bulls, Laurent Mekies, ex Ferrari. Horner e Red Bull si separano dopo venti anni: l'ex pilota britannico ha guidato il team austriaco fin dalla sua prima stagione in Formula 1 nel 2005, "svolgendo un ruolo chiave nel passaggio da squadra che lottava per la zona punti a team campione del mondo". L'attuale racing director di Racing Bulls, Alan Permane, verrà promosso infine a team principal in seguito al passaggio di Mekies in Red Bull.