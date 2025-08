Leclerc, pole Ferrari clamorosa in Ungheria! Hamilton, delusione e sfogo

Un favoloso Charles Leclerc su Ferrari ha centrato una pole magica in Ungheria, pista non favorevole a lui in passato, e si piazza davanti alle due McLaren di Piastri e Norris. Leclerc ha chiuso il suo giro pole in 1:15.372. Clamorosa eliminazione per la Ferrari di Lewis Hamilton, che viene esclusa nel Q2 delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Il britannico è stato ripreso anche dalle telecamere al termine della gara, catturato probabilmente nel momento più grande di delusione, sorpreso a ripetere: 'Ogni volta...Ogni volta...'. Il pilota della Ferrari, ad ogni modo, sarà costretto a scattare dalla tredicesima casella, ma a regalare un sorriso alla Rossa ci pensa Charles Leclerc, che andrà a giocarsi la prima fila nel Q3. Il più veloce in questa fase è Lando Norris che, in 1'14"890, torna davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri per +0.051. Max Verstappen, nonostante le difficoltà, porta la sua Red Bull all'ottavo posto, mentre George Russell su Mercedes è quarto. Andrea Kimi Antonelli resta vittima di una nuova eliminazione, insieme a Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas) e Franco Colapinto (Alpine).