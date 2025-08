F1, disastro Ferrari a Budapest ma grandi ascolti in tv

- Charlesfuori dal podio a Budapest e la Ferrari nel caos. Un disastro in pista, ma non in tv. Difatti, c'è stato il miglior ascolto stagionale per la Formula 1 su Sky. Ieri, il Gran Premio di Ungheria (in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K) ha totalizzato 1 milione 545 mila spettatori medi in Total Audience*, con il 15,3% di share Tv** .* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.** Il dato non include le visioni su Sky Go