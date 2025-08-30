Leclerc e Hamilton lontani, pole Piastri in Olanda. E sbuca una volpe!

Oscar Piastri si aggiudica la pole position al Gp d'Olanda (quindicesima tappa del mondiale). Il pilota McLaren conquista la quinta pole in carriera con il tempo di 1:08.662, seguito dal compagno di scuderia Lando Norris e dalla Red Bull di Max Verstappen. Qualifiche da primato invece per la Racing Bulls di Isack Hadjar, che con il quarto posto centra il suo miglior piazzamento in carriera. Terza fila per la Ferrari di Charles Leclerc, che si piazza in sesta posizione davanti a Lewis Hamilton. Nel corso delle qualifiche, il monegasco ha segnalato al proprio team la presenza di una volpe sulla pista: avvistamento poi confermato dalle telecamere. Partitrà invece undicesimo l'italiano della Mercedes Kimi Antonelli. Gran Premio in programma alle ore 15 di domenica 30 agosto sul circuito di Zandvoort (l'agenda del campionato prevede poi l'appuntamento del 7 settembre a Monza).
Gp d'Olanda: la griglia di partenza
- 1. Piastri — 1:08.662
- 2. Norris — 1:08.674
- 3. Verstappen — 1:08.925
- 4. Hadjar — 1:09.208
- 5. Russell — 1:09.255
- 6. Leclerc — 1:09.340
- 7. Hamilton — 1:09.390
- 8. Lawson — 1:09.500
- 9. Sainz — 1:09.505
- 10. Alonso — 1:09.630
- 11. Antonelli — 1:09.493
- 12. Tsunoda — 1:09.622
- 13. Bortoletto — 1:09.622
- 14. Gasly — 1:09.637
- 15. Albon — 1:09.652
- 16. Colapinto — 1:10.104
- 17. Hulkenberg — 1:10.195
- 18. Ocon — 1:10.197
- 19. Bearman — 1:10.262
- 20. Stroll
Leclerc: "Sono stato pessimo". Hamilton: "Macchina difficile"
Questo il commento di Leclerc al termine delle qualifiche: "Sicuramente questa pista evidenzia i nostri difetti, ma quello che non posso accettare è che oggi sono stato pessimo. Ho fatto fatica, ho provato tante cose sulla macchina per trovare una soluzione, ma non è arrivata. Il weekend è stato difficile in termini di consistenza, in Q3 non ho fatto un buon giro. È stato veramente brutto. Penso che avremmo potuto raggiungere la quarta posizione, ma non sono stato abbastanza bravo. Se domani facciamo tutto alla perfezione e gli altri fanno qualcosa in meno, possiamo ottenere un buon risultato. Sarà difficile fare la differenza". Così invece Hamilton: "Ho avuto un feeling migliore. Dopo alcune riflessioni ho decisamente migliorato il mio approccio al weekend, ho cambiato delle cose nella preparazione che hanno reso tutto più rilassante. Non è la pista ideale, la macchina è stata difficile da guidare per tutto il weekend, ma il settimo posto è un risultato solido. Spero di poter progredire domani, siamo tutti molto vicini. Dobbiamo continuare a spingere. Come team abbiamo fatto un ottimo lavoro, all'inizio avevamo un gap incredibile e ci siamo avvicinati, anche se è ancora ampio. Speriamo di riuscire a portare a casa il maggior numero di punti possibili".
Vasseur: "Leclerc ha sbagliato alla curva 10"
Anche il team principal Ferrari Frederic Vasseur ha commentato le qualifiche della Rossa: "Credo che Charles abbia commesso un errore alla curva 10, che probabilmente gli è costato la seconda fila - ha dichiarato a Sky - . Abbiamo recuperato bene, ma ieri partivamo da troppo lontano. Questo significa che dobbiamo fare un lavoro migliore il venerdì. Fare un passo avanti di un secondo è troppo, alla fine è facile commettere un errore. Hamilton ha iniziato a spingere tanto e siamo rimasti impressionati. È stato un segnale positivo, ma anche con lui siamo partiti da troppo indietro. Penso che sia stata una questione di assetto. Ora ci concentriamo sulla gara. Questa è una delle piste più difficili. Ci sono dei margini di miglioramento, ma la McLaren sembra essere più in controllo. Questa è una delle loro qualità, riescono a non surriscaldare le gomme in qualifica. Siamo nello stesso gruppo con Russell e Verstappen, abbiamo due macchine per lottare con loro", ha concluso.
