Leclerc e Hamilton lontani, pole Piastri in Olanda. E sbuca una volpe!

Leclerc: "Sono stato pessimo". Hamilton: "Macchina difficile"

Questo il commento di Leclerc al termine delle qualifiche: "Sicuramente questa pista evidenzia i nostri difetti, ma quello che non posso accettare è che oggi sono stato pessimo. Ho fatto fatica, ho provato tante cose sulla macchina per trovare una soluzione, ma non è arrivata. Il weekend è stato difficile in termini di consistenza, in Q3 non ho fatto un buon giro. È stato veramente brutto. Penso che avremmo potuto raggiungere la quarta posizione, ma non sono stato abbastanza bravo. Se domani facciamo tutto alla perfezione e gli altri fanno qualcosa in meno, possiamo ottenere un buon risultato. Sarà difficile fare la differenza". Così invece Hamilton: "Ho avuto un feeling migliore. Dopo alcune riflessioni ho decisamente migliorato il mio approccio al weekend, ho cambiato delle cose nella preparazione che hanno reso tutto più rilassante. Non è la pista ideale, la macchina è stata difficile da guidare per tutto il weekend, ma il settimo posto è un risultato solido. Spero di poter progredire domani, siamo tutti molto vicini. Dobbiamo continuare a spingere. Come team abbiamo fatto un ottimo lavoro, all'inizio avevamo un gap incredibile e ci siamo avvicinati, anche se è ancora ampio. Speriamo di riuscire a portare a casa il maggior numero di punti possibili".