Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Hamilton in prima fila per Gaza: "Non possiamo restare a guardare questo genocidio senza fare nulla"

Il ferrarista torna a esporsi politicamente come ai tempi del movimento Black Lives Matter rompendo il silenzio dello sport sulla guerra che sta bruciando il Medio Oriente
Giorgio Pasini
1 min
Hamilton in prima fila per Gaza: "Non possiamo restare a guardare questo genocidio senza fare nulla"© Marco Canoniero

TORINO - Alla ricerca del suo primo podio con la Ferrari, Lewis Hamilton stravince ancora sul fronte dell’impegno politico. La rock star della Formula 1 si conferma molto più di un pilota, ma un personaggio che utilizza tutta la popolarità e influenza per sensibilizzare (e non solo) su temi che infiammano il mondo. Come la povertà, l’istruzione, la discriminazione razziale e ora la guerra. Prima di partire ver

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte