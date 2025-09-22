Tuttosport.com

Verstappen incredibile, da tempi d'oro. E ora la McLaren ha paura

Mondiale riaperto con una vittoria pazzesca in Azerbaigian: si riduce il distacco dalla vetta di Piastri
1 min
Verstappen incredibile, da tempi d'oro. E ora la McLaren ha paura © Getty Images

Aggettivi nuovi cercasi. Definire il talento e la forza di Max Verstappen senza cadere nel ripetitivo è ormai complicato. Dopo la pole position del sabato, il quattro volte campione del mondo ha completato l’opera vincendo il Gran Premio d’Azerbaijan, festeggiando con la gioia di chi corre senza nulla da perdere.

