Hamilton, è morto l'amato cane Roscoe. La dedica di Lewis: "Non ha mai smesso di lottare"

"Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe". Così il pilota della Ferrari Lewis Hamilton ha annunciato in un lungo post sul proprio account Instagram la morte del suo cane, il bulldog Roscoe , deceduto il 28 settembre tra le sue braccia. Il sette volte campione del mondo negli ultimi giorni aveva annullato diversi impegni pur di restare accanto al suo amico a quattro zampe . Il pilota britannico adottò Roscoe nel 2013 e da lì i due sono diventati inseparabili.

Il dolore di Hamilton

"Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un'anima così bella, un angelo e un vero amico. Far entrare Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme. Anche se ho perso Coco, non mi sono mai trovato a dover sopprimere un cane prima d'ora, anche se so che mia madre e molti amici intimi lo hanno fatto. È una delle esperienze più dolorose e sento un profondo legame con tutti coloro che hanno vissuto la perdita di un animale domestico amato. Anche se è stato così difficile, averlo è stata una delle parti più belle della vita, amare così profondamente ed essere amati a loro volta. Grazie a tutti voi per l'amore e il sostegno che avete dimostrato a Roscoe nel corso degli anni. È stato così speciale da testimoniare e sentire. È morto domenica sera, 28 settembre, tra le mie braccia", ha scritto Hamilton nel suo ultimo post.