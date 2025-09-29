Hamilton, è morto l'amato cane Roscoe. La dedica di Lewis: "Non ha mai smesso di lottare"

"Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe". Così il pilota della Ferrari Lewis Hamilton ha annunciato in un lungo post sul proprio account Instagram la morte del suo cane, il bulldog Roscoe, deceduto il 28 settembre tra le sue braccia. Il sette volte campione del mondo negli ultimi giorni aveva annullato diversi impegni pur di restare accanto al suo amico a quattro zampe. Il pilota britannico adottò Roscoe nel 2013 e da lì i due sono diventati inseparabili.
Il dolore di Hamilton
"Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un'anima così bella, un angelo e un vero amico. Far entrare Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme. Anche se ho perso Coco, non mi sono mai trovato a dover sopprimere un cane prima d'ora, anche se so che mia madre e molti amici intimi lo hanno fatto. È una delle esperienze più dolorose e sento un profondo legame con tutti coloro che hanno vissuto la perdita di un animale domestico amato. Anche se è stato così difficile, averlo è stata una delle parti più belle della vita, amare così profondamente ed essere amati a loro volta. Grazie a tutti voi per l'amore e il sostegno che avete dimostrato a Roscoe nel corso degli anni. È stato così speciale da testimoniare e sentire. È morto domenica sera, 28 settembre, tra le mie braccia", ha scritto Hamilton nel suo ultimo post.