Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

McLaren, duello in Texas: Norris e Piastri, chi ride. Amarcord Ferrari, quella doppietta storica

Il circuito delle Americhe diventa la frontiera simbolica di chi cerca ancora un motivo per spingere. Non si correrà solo per i punti
Beatrice Frangione
1 min
McLaren, duello in Texas: Norris e Piastri, chi ride. Amarcord Ferrari, quella doppietta storica© XPB Images ag aldo liverani sas

“Tramps like us, baby, we were born to run.” Vagabondi come noi, baby, siamo nati per correre”. Cinquant’anni fa Bruce Springsteen cantava la corsa come necessità vitale, come unica via di fuga dall’immobilità del mondo. Correre per sentirsi vivi, per non restare intrappolati nel già scritto. Oggi, mezzo secolo dopo, quelle parole risuonano perfette e potenti anche tra i cordoli della Formula 1. Nel fine sett

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte