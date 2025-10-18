La McLaren punisce Norris. Lando svela: “Avrò ripercussioni”

E dopo la festa arriva la resa dei conti. La notte di Singapore ha portato alla McLaren il secondo titolo costruttori consecutivo, il decimo della sua storia, ma ha anche aperto una ferita tra Oscar Piastri e Lando Norris per l’entrata scomposta dell’inglese sull’australiano al via. E ora che tutta la concentrazione è sulla sfida mondiale tra i due entrano in scena ancora più palesemente le cosiddette “Pa