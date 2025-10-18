Verstappen vince la Sprint nel Gp degli Usa. La posizione delle Ferrari di Hamilton e Leclerc

Max Verstappen vince la gara sprint del Gp degli Stati Uniti di F1 . Il pilota della RedBull ha preceduto la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz . Il pilota olandese guadgana così otto punti sulle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris , fuori al via per un incidente provocato dal pilota australiano. Quarta e quinta la Ferrari con Hamilton e Leclerc . Queste le parole dell'olandese: "Domani dovremo essere più precisi in assetto da gara per combattere le McLaren. Ci penseremo, abbiamo qualche idea su cosa possiamo fare. La partenza è stata buona, poi c'è stata la Safety Car - ha detto il pilota della Red Bull - Ci sono voluti alcuni giri dopo l'ingresso della Safety Car per avere un ritmo decente, quindi dobbiamo capire cosa stava succedendo".

Errore di Piastri e incidente al via

Errore di Piastri al via della sprint, con il pilota della McLaren che ha provato a incrociare sul conmpagno di scuderia, Lando Norris che a sua volta ha staccato profondamente per difendere la seconda posizione, e nel tentativo di incrocio ha colpito Hulkenberg finendo poi contro Norris. E' scattato il regime di Safety Car con Verstappen in testa. "Non so se ho commesso un errore, non l’ho visto, ovviamente so che in quella situazione c’era un grosso rischio, perché eravamo molto lontani dall’apice della curava e dal cordolo, però devo rivedere tutto“. ha dichiarato Piastri. "Ripercussioni per Oscar? Perché? È stato colpito anche lui no, quindi perché dovrebbe essere solo colpa sua? Oscar è stato colpito da un’altra macchina, quindi non può essere colpa sua”, ha invece dichiarato il compagno di scuderia Norris..