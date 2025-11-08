Gp Brasile: Leclerc partirà terzo, Norris in pole. Male Hamilton e Verstappen

Lando Norris completa il suo sabato perfetto conquistando la pole position nel Gran Premio del Brasile 2025 . Il britannico della McLaren realizza il miglior tempo in 1'09"511, precedendo di appena +0"174 uno straordinario Andrea Kimi Antonelli che, a bordo della sua Mercedes, si conferma in ottima forza; terza posizione per un solido Charles Leclerc su Ferrari (+0"294). Oscar Piastri sarà costretto nuovamente ad inseguire il compagno di squadra scattando dalla quarta casella, visto il ritardo di +0"375. L'altra Mercedes di George Russell è sesta alle spalle della Racing Bulls di Isack Hadjar; completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine) e Nico Hulkenberg (Kick Sauber).

Norris resiste ad Antonelli e vince la Sprint del Brasile! Ferrari anonime, disastro Piastri

Flop Verstappen: "Non avevamo grip"

Partirà dalle retrovie Max Verstappen che per un problema di grip non è entrato nel Q2 e in griglia si posizionerà domani in 16/ma posizione. Male anche la Ferrari di Lewis Hamilton, che scatterà dalla tredicesima casella.. Domenica l'appuntamento con la gara di Interlagos è fissato per le 18. "Non avevamo grip, non saprei che altro dire. Non funzionava e non riuscito ad andare bene in nessuna curva. E' stato estremamente difficile. Analizzeremo i dati per capire il problema che abbiamo avuto" ha detto il pilota della Red Bull, Verstappen, ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione nel Q1 delle qualifiche del Gran Premio del Brasile.

La gioia di Norris

"E' stata dura in pista per via delle condizioni, era scivolosa. Nonostante tutto mi sono sentito bene. Ero un po' sotto pressione perché ho sbagliato il primo giro, ma sono riuscito a mettere tutto insieme quando contava.Sono molto contento. Siamo in ottima forma, il team mi ha dato una gran macchina. Sento di aver fatto un buon lavoro, quando mantengo la calma possono guidare al massimo". Lo ha detto il pilota della McLaren,, dopo aver conquistato la pole position nel Gran Premio del Brasile.