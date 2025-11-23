Verstappen domina a Las Vegas, Norris vede il titolo F1. Ferrari, la posizione di Leclerc ed Hamilton

Max Verstappen ha vinto il Gp di Las Vegas , terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno , imponendosi davanti a Lando Norris (partito in pole) e George Russell. Il pilota della Red Bull resta così in corsa per il titolo quando mancano due gare e una Sprint, ma è Norris ormai ad essere vicinissimo alla vittoria del Mondiale, con 30 punti di vantaggio in classifica generale sul compagno di scuderia Oscar Piastri (terminato quarto) e 42 sullo stesso Verstappen. Solo sesta la Ferrari di Charles Leclerc , dietro anche alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha effettuato una rimonta dalla 17esima alla quinta posizione, dovendo anche scontare una penalità di 5 secondi per falsa partenza da scontare all'arrivo che gli ha impedito di superare anche Piastri. Decimo posto per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton.

Norris e Piastri a rischio squalifica

Possibile colpo di scena alla fine del Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas. Entrambe le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sono sotto la lente d'ingrandimento della Federazione automobilistica internazionale per non conformità del plank (una tavola montata sotto il fondo della vettura, lungo l'asse centrale). I piloti (Norris secondo e Piastri quarto) sarebbero così a rischio squalifica per fondo non regolare.

Le parole di Verstappen

"Oggi è andata bene. Dopo le prove non sapevo bene come si sarebbero comportate le gomme. Ho cercato di trovare il mio ritmo, ho visto che era tutto a posto e sono andato via". Parola di Verstappen al termine del Gp di Las Vegas dominato dall'inizio alla fine. "Questa gara di solito per noi è difficile in termini di degrado gomme ma oggi abbiamo avuto tutto sotto controllo. Avevo passo, ho potuto spingere, dividendo la mia gara esattamente in due parti uguali. Mi sono sentito sempre a mio agio e ho potuto spingere per chiudere con un buon vantaggio senza consumare troppo le gomme". "Nel Mondiale sono un po' troppo indietro ma - aggiunge Verstappen - in Qatar tra una settimana darò il massimo e proverò a vincere entrambe le gare. Questa è stata una stagione di alti e bassi ma abbiamo imparato molto e queste lezioni saranno preziose per il futuro, in modo da potere lottare per il titolo fin dall'inizio. Ora godiamoci il momento e poi vediamo tra una settimana".