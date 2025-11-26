Tuttosport.com
Formula 1, Aston Martin annuncia il nuovo Team Principal: sarà Adrian Newey

La scuderia britannica con sede a Silverston ha reso noto il rinnovato ruolo - a partire dal 2026 - dell'attuale responsabile dell'area tecnica
2 min
Formula 1ASTON MARTIN
Formula 1, Aston Martin annuncia il nuovo Team Principal: sarà Adrian Newey© EPA

Aston Martin ha comunicato una suddivisione dei compiti tra Andy Cowell, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato dallo scorso mese di gennaio, e Adrian Newey, responsabile dell'area tecnica. Cowell assumerà il nuovo ruolo di Chief Strategy Officer. A partire dal 2026 Adrian Newey assumerà il ruolo di team principal e manterrà la guida del dipartimento tecnico, comprese le operazioni in pista. "Questi cambiamenti strategici sono pensati per garantire che il team dirigenziale sia ben preparato a sfruttare al meglio i propri punti di forza in vista del 2026 - ha spiegato Aston Martin - una stagione che introdurrà un grande cambiamento tecnico".

Aston Martin, il nuovo ruolo di Adrian Newey

La leggenda del design Adrian Newey diventerà Team Principal di Aston Martin all'inizio del prossimo anno, nell'ambito di un'estensione del suo ruolo di Managing Technical Partner. Newey ha iniziato a lavorare con Aston Martin il 1° marzo di quest'anno, dopo aver trascorso la maggior parte degli ultimi due decenni in Red Bull. Nell'ambito del suo ruolo rivisto, Newey guiderà il team tecnico, comprese le operazioni della vettura in pista. Andy Cowell, nominato Team Principal nel gennaio 2025, oltre a ricoprire il ruolo di CEO, diventerà Chief Strategy Officer e si concentrerà sull'ottimizzazione della partnership tecnica tra il team, il fornitore ufficiale di motori Honda, il fornitore di carburante Aramco e Valvoline.

Tutte le news di Formula 1

