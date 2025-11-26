Formula 1, Aston Martin annuncia il nuovo Team Principal: sarà Adrian Newey

Aston Martin ha comunicato una suddivisione dei compiti tra Andy Cowell, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato dallo scorso mese di gennaio, e Adrian Newey, responsabile dell'area tecnica. Cowell assumerà il nuovo ruolo di Chief Strategy Officer. A partire dal 2026 Adrian Newey assumerà il ruolo di team principal e manterrà la guida del dipartimento tecnico, comprese le operazioni in pista. "Questi cambiamenti strategici sono pensati per garantire che il team dirigenziale sia ben preparato a sfruttare al meglio i propri punti di forza in vista del 2026 - ha spiegato Aston Martin - una stagione che introdurrà un grande cambiamento tecnico".