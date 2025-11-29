Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ferrari allo sbando, Hamilton fuori di testa: "Ma come avete fatto a peggiorare la macchina?"

Il 7 volte campione del mondo viene eliminato per la terza volta consecutiva al Q1 del Gp del Qatar. Solo nel 2024 ha fatto peggio
1 min
GP Qatarferrarihamilton
Ferrari allo sbando, Hamilton fuori di testa: "Ma come avete fatto a peggiorare la macchina?"

Incubo senza fine per Lewis Hamilton, che alle qualifiche valide per il Gp del Qatar - penultimo appuntamento del mondiale - rimedia la terza eliminazione consecutiva. Il 7 volte campione del mondo è infatti uscito al Q1 registrando il 18º tempo. Per il pilota Ferrari, il 2025 è al momento la seconda stagione peggiore in carriera per numero di eliminazioni dopo il 2024, in cui è stato eliminato 4 volte (2 invece nel 2009 e nel 2016). Un rendimento che ha provocato un altro duro sfogo del britannico verso la scuderia di Maranello.

Seguono aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS