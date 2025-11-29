Ferrari allo sbando, Hamilton fuori di testa: "Ma come avete fatto a peggiorare la macchina?"

Incubo senza fine per Lewis Hamilton, che alle qualifiche valide per il Gp del Qatar - penultimo appuntamento del mondiale - rimedia la terza eliminazione consecutiva. Il 7 volte campione del mondo è infatti uscito al Q1 registrando il 18º tempo. Per il pilota Ferrari, il 2025 è al momento la seconda stagione peggiore in carriera per numero di eliminazioni dopo il 2024, in cui è stato eliminato 4 volte (2 invece nel 2009 e nel 2016). Un rendimento che ha provocato un altro duro sfogo del britannico verso la scuderia di Maranello.