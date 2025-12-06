Tuttosport.com
La McLaren ora apre agli ordini di squadra

Brown: «Siamo realisti, vogliamo vincere questo campionato». Mekies assicura: «Max straordinario, sarà una battaglia pulita»
Giorgio Pasini
1 min
La McLaren ora apre agli ordini di squadra

Dopo le parole e soprattutto le scaramucce psicologiche, ad Abu Dhabi ha parlato la pista. E il primo verdetto, quello che conta meno (le prove libere) ma indirizza il weekend, l’ultimo del campionato 2025, lancia un Lando Norris perfetto, con Max Verstappen a inseguire e non di poco (tre decimi) e Oscar Piastri che deve ancora prendere le misure (11°), alle prese con un ulteriore gap il non aver girato nella prima sessione di prove

