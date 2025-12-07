Norris è campione del mondo per la prima volta e la McLaren fa festa! Ferrari 4ª con Leclerc

Lando Norris è campione del mondo per la prima volta. Al Gp di Abu Dhabi, il pilota McLaren (già vice campione nel 2024) taglia il traguardo al 3º posto e strappa il titolo a Max Verstappen, che a sua volta si aggiudica l'ultimo appuntamento del campionato tagliando per primo il traguardo: 2ª la McLaren di Oscar Piastri, scesa in pista come terza contendente al titolo. Cala il sipario anche sul (frustrante) mondiale della Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che a Yas Marina si piazzano rispettivamente al 4º e 8º posto. La scuderia di Woking torna così a incoronare il proprio pilota per la prima volta dal 2008, anno in cui Hamilton conquistò il suo primo titolo in carriera. Queste le prime parole di Norris da neo campione del mondo: "Non pensavo che avrei pianto ma l'ho fatto, è stato un percorso lungo e voglio ringraziare il team e la mia famiglia, che mi ha sostenuto fin dall'inizio. Ce l'abbiamo fatta".
F1 2025: la classifica finale
Questo l'esito del rush finale del campionato 2025, che per la 14ª volta nella storia della F1 ha visto il primo classificato aggiudicarsi il titolo con 2 punti di vantaggio:
- 1. Norris (McLaren): 423 pt
- 2. Verstappen (Red Bull): 421 pt
- 3. Piastri (McLaren): 410 pt
- 4. Russell (Mercedes): 319 pt
- 5. Leclerc (Ferrari): 242 pt
- 6. Hamilton (Ferrari): 156 pt
- 7. Antonelli (Mercedes): 150 pt
- 8. Albon (Williams): 73 pt
- 9. Sainz Williams): 64 pt
- 10. Alonso (Aston Martin: 56 pt
Gp Abu Dhabi: l'ordine di arrivo
- 1. Verstappen
- 2. Piastri - +12.5
- 3. Norris - +16.5
- 4. Leclerc - +23.2
- 5. Russell - +48.5
- 6. Alonso - +67.5
- 7. Ocon - +69.8
- 8. Hamilton - +72.6
- 9. Stroll - +74.5
- 10. Bearman - +76.1
- 11. Hulkenberg - +79.0
- 12. Bortoleto - +81.0
- 13. Sainz - +82.1
- 14. Tsunoda - +83.7
- 15. Antonelli - +84.3
- 16. Albon - +90.3
- 17. Hadjar - 1L
- 18. Lawson - 1L
- 18. Gasly - 1L
- 19. Colapinto - 1L
