Norris è campione del mondo per la prima volta e la McLaren fa festa! Ferrari 4ª con Leclerc

Lando Norris è campione del mondo per la prima volta. Al Gp di Abu Dhabi, il pilota McLaren (già vice campione nel 2024) taglia il traguardo al 3º posto e strappa il titolo a Max Verstappen, che a sua volta si aggiudica l'ultimo appuntamento del campionato tagliando per primo il traguardo: 2ª la McLaren di Oscar Piastri, scesa in pista come terza contendente al titolo. Cala il sipario anche sul (frustrante) mondiale della Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che a Yas Marina si piazzano rispettivamente al 4º e 8º posto. La scuderia di Woking torna così a incoronare il proprio pilota per la prima volta dal 2008, anno in cui Hamilton conquistò il suo primo titolo in carriera. Queste le prime parole di Norris da neo campione del mondo: "Non pensavo che avrei pianto ma l'ho fatto, è stato un percorso lungo e voglio ringraziare il team e la mia famiglia, che mi ha sostenuto fin dall'inizio. Ce l'abbiamo fatta".