La lezione di Stella: “Noi vincenti grazie a una nuova cultura”

Parla l’ex ferrarista ora a capo della McLaren padrona: "Tre anni fa eravamo ultimi, ora sul tetto del mondo, ma la cosa più importante è che ci siamo riusciti seguendo i nostri valori"
Giorgio Pasini
1 min
La lezione di Stella: "Noi vincenti grazie a una nuova cultura"

I l trionfo da bravo ragazzo di Lando Norris non è casuale. È il frutto di una cultura: la cultura papaya. Lo dice con orgoglio Andrea Stella, il pilastro italiano della rinascita della McLaren, che con l’alter ego americano Zak Brown (dove ego dice tanto, come la propensione social ad apparire) ha trasformato una nobile decaduta (12 titoli piloti e 8 titoli costruttori fino al 2008) da cenerentola a nuova principessa della Formula 1. Part

