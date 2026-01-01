Norris chiama Hamilton: "Voglio duellare con lui per il titolo"

Il 2025 di Lando Norris si è concluso nel migliore dei modi, riuscendo a conquistare il titolo di Campione del Mondo grazie al terzo posto conquistato nel GP di Abu Dhabi. L'ultimo successo della McLaren risale ormai a 17 anni fa, riuscendo a risalire dal fondo della griglia, tornando ad essere padrona della Formula 1 . Un traguardo storico per il pilota britannico, al suo primo titolo iridato in carriera - 13esimo nella storia della McLaren - conquistato alla sua settima stagione iridata, al pari di piloti quali Max Verstappen, Kimi Raikkonen e, prima di entrambi, Jochen Rindt e Mike Hawthorn. Norris, ad ogni modo, guarda già al nuovo anno, soffermando la propria attenzione su colui che quest'anno ha deluso un po' le aspettative in Ferrari: Lewis Hamilton.

Norris: "Mi piacerebbe lottare un po' di più con Lewis"

"Mi piacerebbe lottare un po' di più con Lewis Hamilton ha dimostrato di essere, probabilmente, il più grande di tutti i tempi". Parola di Lando Norris a Sky Sport F1. Il neocampione del mondo è ancora al settimo cielo insieme a un team connazionale come la McLaren (campione Costruttori), lo stesso non si può dire per Sir Lewis Hamilton, che al suo primo anno in Ferrari non ha mai conquistato una pole o un podio in 24 gare disputate (record negativo per un pilota della Rossa). "Tutti sanno che se c'è qualcuno che può riprendersi da anni difficili, quello è proprio Sir Hamilton, e mi piacerebbe - aggiunge Norris - avere più battaglie contro di lui. È sempre un privilegio competere contro qualcuno che è il migliore al mondo. Ci sono molti di questi grandi piloti in griglia. Ci sono Fernando, Lewis, Max… Molti di noi vogliono seguire le loro orme".