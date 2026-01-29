Leclerc: "C'è ancora molto da fare ma siamo in linea". E sulla nuova Ferrari...

"E' stato positivo poter avere una giornata completa in condizioni più rappresentative. Con questi regolamenti tutto è nuovo, quindi c'è molto da imparare e da scoprire, e il modo di guidare la vettura è piuttosto diverso rispetto a quanto a cui eravamo abituati negli ultimi anni. E' una vera sfida, ma anche un'opportunità per affrontare le cose in modo diverso". Charles Leclerc è sceso in pista a Barcellona nel pomeriggio, raccogliendo il testimone da Lewis Hamilton. Il monegasco ha iniziato il lavoro con gomme C2 completando 70 giri. Negli ultimi 40 minuti di giornata ha quindi montato pneumatici di mescola C1 per portare il suo totale di giornata a 89 (415 km) con la SF-26 che ha percorso nel complesso 174 giri, pari a oltre 800 km.