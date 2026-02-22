Hamilton: "Avevo dimenticato chi sono. Ora so cosa va fatto". Poi la rivelazione sul futuro

Con un post su Instagram, al termine dei test pre-stagionali in Bahrain, Lewis Hamilton ha condiviso un messaggio di rinascita e forte determinazione per la sua seconda stagione con la Ferrari. "Per un momento avevo dimenticato chi fossi" spiega il sette volte campione del mondo, riferendosi alle difficoltà incontrate nel 2025. Concluso senza podi nelle gare lunghe. Hamilton ha poi rassicurato i fan che quel tipo di mentalità non si ripeterà: "So cosa va fatto. Sarà una stagione pazzesca".