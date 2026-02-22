Tuttosport.com
Hamilton: "Avevo dimenticato chi sono. Ora so cosa va fatto". Poi la rivelazione sul futuro

Il sette volte campione del mondo condivide un post su Instagram: "Ferrari, sarà una stagione pazzesca"
1 min
Hamilton: "Avevo dimenticato chi sono. Ora so cosa va fatto". Poi la rivelazione sul futuro© XPB Images

Con un post su Instagram, al termine dei test pre-stagionali in Bahrain, Lewis Hamilton ha condiviso un messaggio di rinascita e forte determinazione per la sua seconda stagione con la Ferrari. "Per un momento avevo dimenticato chi fossi" spiega il sette volte campione del mondo, riferendosi alle difficoltà incontrate nel 2025. Concluso senza podi nelle gare lunghe. Hamilton ha poi rassicurato i fan che quel tipo di mentalità non si ripeterà: "So cosa va fatto. Sarà una stagione pazzesca".

Hamilton e il possibile ritiro

Ha inoltre smentito le voci di un possibile ritiro o addio precoce dichiarando con forza: "Non vado da nessuna parte, restate con me". E poi un ringraziamento al team: "E' stimolante osservare una squadra che si fa tutte le fermate per costruire un'auto. Per me è la parte più affascinante di questo lavoro".

