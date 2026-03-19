Antonelli: "Sinner alla guida di una F1? Si potrebbe...Da Hamilton i complimenti più belli"  

Kimi Antonelli è stato ospite in videocollegamento al programma "La Pennicanza" di Fiorello. Il pilota della Mercedes classe 2006 ha conquistato la prima vittoria della sua breve carriera (ma con già diversi record all'attivo) nel circuito di Shangai in Cina. Antonelli ha trionfato con un tempo di 1:33:15.607, staccando di 5.515 secondi il compagno di squadra George Russell. Rispettivamente terzi e quarti i ferraristi Hamilton e Leclerc, con il pilota britannico che si è complimentato con il bolognese. Antonelli ha poi proseguito parlando anche della sua amicizia con Jannik Sinner e ha concluso con un pronostico sulla gara della sua squadra del cuore, il Bologna, impegnata in Europa League contro la Roma.
La tensione, il biposto con Sinner e il Bologna
Ampio spazio allo sport oggi a “La Pennicanza”. In collegamento con Fiorello, nel corso della puntata di oggi, un ospite davvero speciale: Kimi Antonelli, reduce dalla sua prima vittoria in carriera in Formula 1. Il pilota bolognese ripercorre le emozioni di domenica: “Il momento più teso? La partenza, ma anche gli ultimi giri sembrano sempre i più lunghi del mondo. I complimenti che non mi aspettavo? Quelli di Lewis (Hamilton, ndr), era davvero stracontento per me”. Poi, due parole anche per l'amico Jannik Sinner: “Più forte lui al volante o io a tennis? Il mio rovescio è pessimo, il dritto più o meno c'è… però so che Jannik si allena anche in go-kart! Vederlo prima o poi su una F1? Difficile, ma in una biposto si potrebbe fare un giro!”. In chiusura, un pronostico sul derby europeo Roma-Bologna: “Spero nella vittoria del Bologna… dico 1-0 per noi, ma che vinca il migliore!”.