Antonelli: "Sinner alla guida di una F1? Si potrebbe...Da Hamilton i complimenti più belli"  

Kimi Antonelli è stato ospite in videocollegamento al programma "La Pennicanza" di Fiorello. Il pilota della Mercedes classe 2006 ha conquistato la prima vittoria della sua breve carriera (ma con già diversi record all'attivo) nel circuito di Shangai in Cina. Antonelli ha trionfato con un tempo di 1:33:15.607, staccando di 5.515 secondi il compagno di squadra George Russell. Rispettivamente terzi e quarti i ferraristi Hamilton e Leclerc, con il pilota britannico che si è complimentato con il bolognese. Antonelli ha poi proseguito parlando anche della sua amicizia con Jannik Sinner e ha concluso con un pronostico sulla gara della sua squadra del cuore, il Bologna, impegnata in Europa League contro la Roma.