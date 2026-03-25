Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Hamilton si rilancia, la Ferrari sogna: preparazione estrema e un segreto deciso a Natale

Le parole del pilota britannico rilasciate all'Indipendent in vista della seconda stagione con la scuderia di Maranello
2 min

"L'allenamento di quest'inverno è stato il più duro e intenso che abbia mai fatto, e probabilmente questo è dovuto all'età che avanza. Ci vuole più tempo per recuperare". Così il pilota della Ferrari Lewis Hamilton all'Indipendent, a proposito della sua preparazione in vista della seconda stagione con la scuderia di Maranello. "Sono riuscito a mettere insieme tutti questi nuovi strumenti. Ho un ottimo preparatore atletico con cui ho lavorato in passato, ma abbiamo iniziato a lavorare insieme il giorno di Natale", ha aggiunto.

Le parole di Hamilton

"Poi c'è il periodo in fabbrica, ovviamente con il nuovo ingegnere, e anche questo è stato un grande vantaggio. C'è un ottimo morale all'interno del team. E come ho detto, ho deciso il giorno di Natale come avrei iniziato questa stagione. Ho deciso cosa avrei fatto mentalmente e continuerò a perfezionarlo", ha spiegato il 41enne pilota inglese. Dopo la gara in Cina, Hamilton ha aggiunto: "Sento decisamente di essere tornato al mio meglio, sia mentalmente che fisicamente. Credo di poter ancora migliorare. Penso di poter ottenere prestazioni ancora migliori da questa vettura. Sto ancora imparando a conoscerla, soprattutto per quanto riguarda l'erogazione dell'energia. Credo che ci sia ancora margine di miglioramento".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS