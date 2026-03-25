Hamilton si rilancia, la Ferrari sogna: preparazione estrema e un segreto deciso a Natale

"L'allenamento di quest'inverno è stato il più duro e intenso che abbia mai fatto, e probabilmente questo è dovuto all'età che avanza. Ci vuole più tempo per recuperare". Così il pilota della Ferrari Lewis Hamilton all'Indipendent, a proposito della sua preparazione in vista della seconda stagione con la scuderia di Maranello. "Sono riuscito a mettere insieme tutti questi nuovi strumenti. Ho un ottimo preparatore atletico con cui ho lavorato in passato, ma abbiamo iniziato a lavorare insieme il giorno di Natale", ha aggiunto.

Le parole di Hamilton

"Poi c'è il periodo in fabbrica, ovviamente con il nuovo ingegnere, e anche questo è stato un grande vantaggio. C'è un ottimo morale all'interno del team. E come ho detto, ho deciso il giorno di Natale come avrei iniziato questa stagione. Ho deciso cosa avrei fatto mentalmente e continuerò a perfezionarlo", ha spiegato il 41enne pilota inglese. Dopo la gara in Cina, Hamilton ha aggiunto: "Sento decisamente di essere tornato al mio meglio, sia mentalmente che fisicamente. Credo di poter ancora migliorare. Penso di poter ottenere prestazioni ancora migliori da questa vettura. Sto ancora imparando a conoscerla, soprattutto per quanto riguarda l'erogazione dell'energia. Credo che ci sia ancora margine di miglioramento".